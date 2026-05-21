Charleval

Concert à la Guinguette de l’Andelle Replik

Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le groupe folk acoustique Replik interprète des chansons d’artistes tels que Alain Souchon, Marianne Faithfull, Serge Gainsbourg, Murray Head, Neil Young, Kate Bush, Ben Harper, Peter Gabriel, Lou Reed, The Pretenders, Rita Mitsouko, Patti Smith, Jeannette, David Bowie, John Lennon, Stevie Wonder, et bien d’autres encore…

Replik vous propose une interprétation variée de morceaux de variétés nationales et internationales avec leurs instruments comprenant 16 cordes, 88 touches, 3 voix et un harmonica. .

Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 49 74 24 43

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English : Concert à la Guinguette de l’Andelle Replik

L’événement Concert à la Guinguette de l’Andelle Replik Charleval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Lyons Andelle