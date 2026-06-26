Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon samedi 15 août 2026.

Thenon

Concert à la Guinguette de l’Etang

Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A La Guinguette de l’Etang, Akordaia Une belle soirée apéro & repas avec accordéon, chants et guitare. Un duo qui joue des musiques du monde et des chansons françaises ! Dans un style WORLD GUINGUETTE …Réservation souhaitée .

Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la Guinguette de l’Etang

L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir