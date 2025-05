Concert à la Guinguette Insulaire Hasta Siempre – Perriers-sur-Andelle, 17 mai 2025 19:00, Perriers-sur-Andelle.

Eure

Concert à la Guinguette Insulaire Hasta Siempre La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle Eure

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Alors, qu’est-ce qu’on vous mijote cette semaine à la Guinguette ?

Toujours plus de bonne humeur, de bières bien fraîches et de quoi vous régaler

Samedi soir de 19h à 22h, préparez vos plus beaux pas de danse, car le groupe Hasta Siempre est de retour ! Et comme à chaque fois… ils vont faire vibrer la Guinguette Ambiance survoltée garantie !

Venez trinquer, danser, rigoler, bref… passer un bon moment entre potes ou en famille

La Guinguette Insulaire La Remise Paviot, 27380 Charleval

La Remise Paviot

Perriers-sur-Andelle 27910 Eure Normandie +33 6 13 15 46 86 laguinguetteinsulaire@gmail.com

English : Concert à la Guinguette Insulaire Hasta Siempre

? So, what are we cooking up for you this week at La Guinguette?

More good cheer, more cold beers? and more good food?

? Saturday evening from 7pm to 10pm, get your dance moves ready, because the group Hasta Siempre is back! And as always? they’ll be rocking the Guinguette? Over-the-top atmosphere guaranteed!

Come and have a drink, a dance, a laugh? a good time with friends or family?

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot, 27380 Charleval

German :

? Was haben wir diese Woche in der Guinguette für Sie geplant?

Noch mehr gute Laune, noch mehr kühles Bier? und noch mehr Leckereien?

? Samstagabend von 19:00 bis 22:00 Uhr: Bereiten Sie Ihre schönsten Tanzschritte vor, denn die Gruppe Hasta Siempre ist wieder da! Und wie jedes Mal? werden sie die Guinguette zum Beben bringen? Die Stimmung ist garantiert ausgelassen!

Stoßen Sie an, tanzen Sie, lachen Sie, kurzum, verbringen Sie eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie?

? Die Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot, 27380 Charleval

Italiano :

? Cosa abbiamo in serbo per voi questa settimana alla Guinguette?

Più buon umore, più birre fredde e più buon cibo?

? Sabato sera, dalle 19.00 alle 22.00, preparate i vostri migliori passi di danza, perché il gruppo Hasta Siempre è tornato! E come sempre, faranno scatenare la Guinguette? Atmosfera da urlo garantita!

Venite a bere, a ballare, a ridere, insomma a divertirvi con gli amici o la famiglia?

? La Guinguette Insulaire? La Remise Paviot, 27380 Charleval

Espanol :

? ¿Qué le preparamos esta semana en la Guinguette?

¿Más buen humor, más cervezas frías? y ¿más buena comida?

? El sábado por la tarde, de 19:00 a 22:00, prepara tus mejores pasos de baile, ¡porque vuelve el grupo Hasta Siempre! Y como siempre? en la Guinguette? ¡Ambiente por todo lo alto garantizado!

Ven a tomar una copa, a bailar, a reír, en definitiva, a pasar un buen rato con los amigos o la familia?

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot, 27380 Charleval

