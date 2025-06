Concert à la Guinguette Insulaire Los Infiltrados Perriers-sur-Andelle 21 juin 2025 19:00

Eure

Concert à la Guinguette Insulaire Los Infiltrados La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Samedi, c’est la Fête de la Musique !

Et pour l’occasion, on a le grand plaisir d’accueillir Los Infiltrados, un groupe de musique du monde qui vous fera voyager de 19h à 22h

Venez danser, chanter et faire la fête au bord de l’eau avec nous On vous attend avec impatience !

Réservations à partir de 15 personnes 06 13 15 46 86

La Guinguette Insulaire La Remise Paviot 27380 Charleval



Samedi, c’est la Fête de la Musique !

Et pour l’occasion, on a le grand plaisir d’accueillir Los Infiltrados, un groupe de musique du monde qui vous fera voyager de 19h à 22h

Venez danser, chanter et faire la fête au bord de l’eau avec nous On vous attend avec impatience !

Réservations à partir de 15 personnes 06 13 15 46 86

La Guinguette Insulaire La Remise Paviot 27380 Charleval

https://brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire/ .

La Remise Paviot

Perriers-sur-Andelle 27910 Eure Normandie +33 6 13 15 46 86 laguinguetteinsulaire@gmail.com

English : Concert à la Guinguette Insulaire Los Infiltrados

? Saturday is the Fête de la Musique!

And for the occasion, we’re delighted to welcome Los Infiltrados, a world music group who will take you on a journey from 7pm to 10pm?

Come and dance, sing and party by the water with us… We look forward to seeing you there!

? Reservations for 15 or more: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval

? https://brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire/

German :

? Am Samstag findet die Fête de la Musique statt!

Und zu diesem Anlass freuen wir uns, Los Infiltrados, eine Weltmusikgruppe, begrüßen zu dürfen, die Sie von 19 bis 22 Uhr auf eine Reise mitnehmen wird?

Tanzen, singen und feiern Sie mit uns am Wasser… Wir freuen uns auf Sie!

? Reservierungen ab 15 Personen: 06 13 15 46 86

? Die Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval

? https://brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire/

Italiano :

? Sabato è la Festa della Musica!

Per l’occasione, siamo lieti di accogliere Los Infiltrados, un gruppo di world music che vi accompagnerà in un viaggio dalle 19.00 alle 22.00?

Venite a ballare, cantare e festeggiare in riva al mare con noi… Vi aspettiamo!

? Prenotazioni a partire da 15 persone: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ♪ 27380 Charleval

Espanol :

? El sábado es la Fiesta de la Música

Y para celebrarlo, nos complace recibir a Los Infiltrados, un grupo de músicas del mundo que le hará viajar de 19:00 a 22:00..

Ven a bailar, cantar y divertirte junto al agua con nosotros… ¡Te esperamos!

? Reservas a partir de 15 personas: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval

? https://brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire/

L’événement Concert à la Guinguette Insulaire Los Infiltrados Perriers-sur-Andelle a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Lyons Andelle