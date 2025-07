Concert à la Guinguette insulaire « Moi et l’autre » Perriers-sur-Andelle

Concert à la Guinguette insulaire « Moi et l’autre » Perriers-sur-Andelle dimanche 31 août 2025.

Concert à la Guinguette insulaire « Moi et l’autre »

La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle Eure

Début : 2025-08-31 15:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

[Concert reporté] Moi & l’Autre en live à la Guinguette

Le concert initialement prévu le 6 juillet n’a pas pu avoir lieu à cause du temps ️

Mais bonne nouvelle Moi & l’Autre revient à la Guinguette pour un après-midi musical ensoleillé (on croise les doigts ) !

Nouveau rendez-vous dimanche 31 août

De 15h à 18h

À La Guinguette Insulaire, bien sûr

La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle 27910 Eure Normandie +33 6 13 15 46 86 laguinguetteinsulaire@gmail.com

English : Concert à la Guinguette insulaire « Moi et l’autre »

? [Concert postponed] Moi & l?Autre live at La Guinguette ?

The concert originally scheduled for July 6 couldn?t take place due to the weather?

But good news: Moi & l?Autre are back at La Guinguette for a sunny musical afternoon (fingers crossed?)!

? New date: Sunday August 31

? From 3pm to 6pm

? At La Guinguette Insulaire, of course

German :

? [Konzert verschoben] Moi & l’Autre live in La Guinguette?

Das ursprünglich für den 6. Juli geplante Konzert konnte aufgrund des Wetters nicht stattfinden?

Aber gute Nachrichten: Moi & l’Autre kehrt in die Guinguette zurück, um einen sonnigen musikalischen Nachmittag zu verbringen (wir drücken die Daumen!)!

? Neuer Termin: Sonntag, 31. August

? Von 15 bis 18 Uhr

? In La Guinguette Insulaire, natürlich

Italiano :

? [Concerto rinviato] Moi & l’Autre dal vivo a La Guinguette ?

Il concerto originariamente previsto per il 6 luglio non ha potuto avere luogo a causa del tempo?

Ma la buona notizia è che Moi & l’Autre tornano a La Guinguette per un pomeriggio di sole e musica (incrociando le dita?)!

? Nuova data: domenica 31 agosto

? Dalle 15.00 alle 18.00

? Presso La Guinguette Insulaire, ovviamente

Espanol :

? [Concierto aplazado] Moi & l’Autre en directo en La Guinguette ?

El concierto previsto inicialmente para el 6 de julio no pudo celebrarse por culpa del tiempo?

Pero la buena noticia es que Moi & l’Autre vuelven a La Guinguette para una tarde soleada de música (¡crucemos los dedos?)!

? Nueva fecha: domingo 31 de agosto

? De 15h a 18h

? En La Guinguette Insulaire, por supuesto

L’événement Concert à la Guinguette insulaire « Moi et l’autre » Perriers-sur-Andelle a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Lyons Andelle