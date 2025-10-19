CONCERT À LA HALLE GOURMANDE ! Rue des Compagnons Tour de France Saint-Gaudens
CONCERT À LA HALLE GOURMANDE ! Rue des Compagnons Tour de France Saint-Gaudens dimanche 19 octobre 2025.
CONCERT À LA HALLE GOURMANDE !
Rue des Compagnons Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 13:00:00
Tous les dimanches matins, la musique s’invite à la Halle Gourmande !
De 11h à 13h, profitez d’une ambiance conviviale et détendue autour d’une animation musicale. Un moment parfait pour vous détendre et savourer l’atmosphère chaleureuse des dimanches en musique. .
English :
Every Sunday morning, music invites itself to the Halle Gourmande!
German :
Jeden Sonntagmorgen gibt es Musik in der Halle Gourmande!
Italiano :
Ogni domenica mattina c’è musica alla Halle Gourmande!
Espanol :
Todos los domingos por la mañana hay música en la Halle Gourmande
