CONCERT À LA HALLE GOURMANDE ! Rue des Compagnons Tour de France Saint-Gaudens

Rue des Compagnons Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 13:00:00

2025-10-19 2025-10-26

Tous les dimanches matins, la musique s’invite à la Halle Gourmande !

De 11h à 13h, profitez d’une ambiance conviviale et détendue autour d’une animation musicale. Un moment parfait pour vous détendre et savourer l’atmosphère chaleureuse des dimanches en musique. .

Rue des Compagnons Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Every Sunday morning, music invites itself to the Halle Gourmande!

German :

Jeden Sonntagmorgen gibt es Musik in der Halle Gourmande!

Italiano :

Ogni domenica mattina c’è musica alla Halle Gourmande!

Espanol :

Todos los domingos por la mañana hay música en la Halle Gourmande

