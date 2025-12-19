Concert à la librairie Livres Books & Cie Kareem Kandi

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pour la quatrième année consécutive, le saxophoniste américain Kareem Kandi nous fait l'amitié de venir jouer à la librairie, dans le cadre de sa tournée en France

Pour la quatrième année consécutive, le saxophoniste américain Kareem Kandi nous fait l'amitié de venir jouer à la librairie, dans le cadre de sa tournée en France. Brillantissime ! Et donc, à ne pas manquer.

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Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

For the fourth consecutive year, American saxophonist Kareem Kandi has kindly invited us to play at the bookstore, as part of his tour of France

L’événement Concert à la librairie Livres Books & Cie Kareem Kandi Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot