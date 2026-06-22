Concert À la lumière d’un clocher élevé au-dessus des marais Appeville vendredi 10 juillet 2026.

Appeville

Concert À la lumière d’un clocher élevé au-dessus des marais

Église Appeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Agnès BARTHELEMY (piano, concerts de chambre et concerts de poche , direction de chorale) et Annabelle CARDRON (soprano, concerts et musique sacrée).

Programme airs et pièces de Franz Schubert, Richard Strauss, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Antonio Vivaldi,

Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. .

Église Appeville 50500 Manche Normandie

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English : Concert À la lumière d’un clocher élevé au-dessus des marais

L’événement Concert À la lumière d’un clocher élevé au-dessus des marais Appeville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin