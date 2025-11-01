Concert à la Maison Carrée Maison carrée de Nay Nay

Concert à la Maison Carrée Maison carrée de Nay Nay samedi 1 novembre 2025.

Maison carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

2025-11-01

Dominique Cravic musarde du jazz vers le rythme & blues, le musette et la chanson française. Créateur du groupe Les Primitifs du Futur aux influences métissées, il rencontre Henri Salvador avec qui il enregistre l’album culte Chambre avec vue (dont la chanson Jardin d’hiver ), puis Pierre Barouh par lequel son chemin lui fera croiser celui de Claire. De leur union dans la vie comme en musique, naitront de nombreux albums produits par le label Saravah et le label japonais Respect Record, de musiques et chansons françaises, suivis de tournées au Japon avec de talentueux artistes. Leur concert offrira un moment de complicité autour d’un florilège d’auteurs de chansons françaises, avec un clin d’œil à Pierre Barouh en préparation des 60 ans de Saravah qui seront à l’honneur lors de la prochaine édition du festival Brésil en Béarn en août 2026. .

Maison carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 59 13 99 maison.carree@mairienay.fr

