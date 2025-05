Concert à la Maison des Ateliers Songs For An Eye – Maison des Ateliers Baume-les-Dames, 16 mai 2025 18:30, Baume-les-Dames.

Doubs

Concert à la Maison des Ateliers Songs For An Eye Maison des Ateliers Baume-les-Dames

16 mai 2025 18:30

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Concert de Songs For An Eye à l’occasion de l’ouverture des expositions de Stev Spide et de Joao Dos Santos. Au programme vernissage, buvette et participation au chapeau pour le concert.

Acoustique | Dark Folk | Poésie .

Maison des Ateliers Faubourg d'Anroz

Baume-les-Dames 25110 Doubs

