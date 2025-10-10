Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G Maison des Ateliers Baume-les-Dames

Maison des Ateliers Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Sylvian G ouvre les portes ouvertes de la maison des atelier dans le cadre des POAA Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes. Découvrez sa musique douce et intime à la guitare folk fingerstyle. .

Maison des Ateliers Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr

