Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G Maison des Ateliers Baume-les-Dames
Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G Maison des Ateliers Baume-les-Dames vendredi 10 octobre 2025.
Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G
Maison des Ateliers Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Sylvian G ouvre les portes ouvertes de la maison des atelier dans le cadre des POAA Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes. Découvrez sa musique douce et intime à la guitare folk fingerstyle. .
Maison des Ateliers Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr
English : Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G
German : Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert à la Maison des Ateliers Sylvian G Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS