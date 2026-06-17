Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux
Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux vendredi 3 juillet 2026.
Sergenaux
Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs
Sergenaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Quai des Étangs ouvre ses portes !
Après de nombreux mois de préparation, nous avons le plaisir de vous inviter à un week-end festif pour célébrer la réouverture officielle du Quai des Étangs, votre nouveau point d’information touristique au cœur de la nature
À la Maison des Étangs
– Concert d’ouverture avec le groupe The Jelly Eggs
– Ambiance conviviale et musicale garantie !
– Participation au chapeau
– Buvette et restauration sur place
Venez partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins pour lancer ensemble cette nouvelle aventure !
Nous avons hâte de vous accueillir pour écrire ensemble le premier chapitre de cette belle aventure ! .
Sergenaux 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté lemeixjura@gmail.com
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English : Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs
L’événement Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)