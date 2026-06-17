Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux

Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux

Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 39230 Sergenaux

Département : Jura

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sergenaux

Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs

Sergenaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03

Le Quai des Étangs ouvre ses portes !

Après de nombreux mois de préparation, nous avons le plaisir de vous inviter à un week-end festif pour célébrer la réouverture officielle du Quai des Étangs, votre nouveau point d’information touristique au cœur de la nature

À la Maison des Étangs
– Concert d’ouverture avec le groupe The Jelly Eggs
– Ambiance conviviale et musicale garantie !
– Participation au chapeau
– Buvette et restauration sur place

Venez partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins pour lancer ensemble cette nouvelle aventure !

Nous avons hâte de vous accueillir pour écrire ensemble le premier chapitre de cette belle aventure !   .

Sergenaux 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté   lemeixjura@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs

L’événement Concert à la Maison des Étangs Ouverture du Quai des étangs Sergenaux a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)