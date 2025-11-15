Concert à la Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye
Concert à la Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye samedi 15 novembre 2025.
Concert à la Maison des Patrimoines
Salle Voûtée Bénévent-l’Abbaye Creuse
La Maison des Patrimoines est très heureuse d’accueillir Sébastien pour un concert !
Seul avec sa guitare, Sébastien nous propose un moment musical méditatif, plein de douceur.
Entrée libre participation au chapeau,
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter caelio.musique@gmail.com ou 05 19 99 16 98. .
Salle Voûtée Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99
