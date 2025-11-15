Concert à la Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Concert à la Maison des Patrimoines

Salle Voûtée Bénévent-l’Abbaye Creuse

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La Maison des Patrimoines est très heureuse d’accueillir Sébastien pour un concert !

Seul avec sa guitare, Sébastien nous propose un moment musical méditatif, plein de douceur.

Entrée libre participation au chapeau,

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter caelio.musique@gmail.com ou 05 19 99 16 98. .

Salle Voûtée Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99

