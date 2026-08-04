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Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues

samedi 26 septembre 2026 · Saubrigues

Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
30 Place de la Mairie
Ville
40230 Saubrigues
Département
Landes
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Saubrigues

Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi

30 Place de la Mairie Saubrigues Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.
Chant Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitare/Choeurs- Etienne Hayet
YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.
Chant Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitare/Choeurs- Etienne Hayet   .

30 Place de la Mairie Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi

YODI, blending poetic folk, Latin American influences, and organic arrangements, the band invites you on a sensory journey where emotions and imaginary landscapes intertwine.
Vocals Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitar/Backing Vocals Etienne Hayet

L’événement Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS

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