Informations pratiques

Saubrigues

Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi

30 Place de la Mairie Saubrigues Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.

Chant Yoanna Diaz

Charango Julio Portilla

Guitare/Choeurs- Etienne Hayet

YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.

Chant Yoanna Diaz

Charango Julio Portilla

Guitare/Choeurs- Etienne Hayet .

30 Place de la Mairie Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi

YODI, blending poetic folk, Latin American influences, and organic arrangements, the band invites you on a sensory journey where emotions and imaginary landscapes intertwine.

Vocals Yoanna Diaz

Charango Julio Portilla

Guitar/Backing Vocals Etienne Hayet

L’événement Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS