Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues
samedi 26 septembre 2026 · Saubrigues
Informations pratiques
Saubrigues
Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi
30 Place de la Mairie Saubrigues Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.
Chant Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitare/Choeurs- Etienne Hayet
YODI, entre folk poétique, souffle latino-américain et arrangements organiques, le groupe invite à un voyage sensible ou se croisent émotions et paysages imaginaires.
Chant Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitare/Choeurs- Etienne Hayet .
30 Place de la Mairie Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi
YODI, blending poetic folk, Latin American influences, and organic arrangements, the band invites you on a sensory journey where emotions and imaginary landscapes intertwine.
Vocals Yoanna Diaz
Charango Julio Portilla
Guitar/Backing Vocals Etienne Hayet
L’événement Concert à la mamisèle 1ère partie Yodi Saubrigues a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS
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