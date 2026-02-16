Concert à la médiathèque de St André

Médiathèque Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Jean-Yves Liévaux, concert avec sentez-vous livres , le musicien prêtera sa parole à des personnes du public qui auront envie de partager un texte, un livre.

Un tirage au sort et les personnes désignées pourront parler de leur livre ou en lire un extrait.

L’artiste déclinera ensuite ces mots en improvisation ou en interprétant une chanson de son répertoire. .

Médiathèque Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 67 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la médiathèque de St André

L’événement Concert à la médiathèque de St André Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-02-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme