Concert à la Ménitré La Ménitré

Eglise La Ménitré

2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

2025-10-12

Un concert exceptionnel entre cuivres, chœur ancien et orgue majestueux. L’église de La Ménitré accueillera un événement musical unique la rencontre entre l’ensemble de trombones Les Mousquetaires de l’Anjou, le chœur féminin de Notre Dame des eaux et le grand orgue de La Ménitré. Organisé par l’Association des Amis de l’orgue, ce concert s’annonce comme un moment fort de l’automne. Les Mousquetaires de l’Anjou, trombonistes en costume d’époque, ouvrent à La Ménitré leur tournée de la Sainte Cécile 2025. Leur univers sonore évoquera avec panache les aventures de d’Artagnan. A leurs côtés le Chœur de Notre Dame des eaux fera résonner les voix de femmes dans un programme soutenu par les puissantes sonorités de l’orgue de l’église.

Un dialogue rare entre les cuivres, les voix et l’orgue. .

Eglise La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 60 37

