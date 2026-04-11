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Concert à la Minoterie Comité d’entreprise La Minoterie Quettreville-sur-Sienne

Concert à la Minoterie Comité d’entreprise La Minoterie Quettreville-sur-Sienne

Concert à la Minoterie Comité d’entreprise La Minoterie Quettreville-sur-Sienne vendredi 28 août 2026.

Lieu : La Minoterie

Adresse : Hyenville

Ville : 50660 Quettreville-sur-Sienne

Département : Manche

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Quettreville-sur-Sienne

Concert à la Minoterie Comité d’entreprise

La Minoterie Hyenville Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Concert à la guinguette de la Minoterie.   .

La Minoterie Hyenville Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 79 91 54 75 

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English : Concert à la Minoterie Comité d’entreprise

L’événement Concert à la Minoterie Comité d’entreprise Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-11 par Coutances Tourisme

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