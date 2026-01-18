Concert à la Musardière La Musardière Saintes

Concert à la Musardière

La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Copaíba, trio musique du Brésil clarinette, contrebasse, guitare.

.

La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87 la-brulerie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Copaíba, Brazilian music trio: clarinet, double bass, guitar.

L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge