CONCERT À LA POMPE RED PIXIES La Pompe Florac Trois Rivières jeudi 24 juillet 2025.

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Participation libre

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Découvrez le duo Red Pixies et leur univers allant des classiques folk américains jusqu’aux contrées verdoyantes de l’Irlande.

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Discover the duo Red Pixies and their universe ranging from American folk classics to the verdant lands of Ireland.

German :

Entdecken Sie das Duo Red Pixies und ihre Welt, die von amerikanischen Folk-Klassikern bis zu den grünen Landschaften Irlands reicht.

Italiano :

Scoprite il duo Red Pixies e il suo universo che spazia dai classici del folk americano alle terre verdeggianti dell’Irlanda.

Espanol :

Descubra al dúo Red Pixies y su universo, que abarca desde el folk clásico estadounidense hasta las verdes tierras de Irlanda.

