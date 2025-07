CONCERT À LA POMPE: REST IN GALE La pompe Florac Trois Rivières

CONCERT À LA POMPE: REST IN GALE La pompe Florac Trois Rivières mercredi 16 juillet 2025.

CONCERT À LA POMPE: REST IN GALE

La pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Soirée concert à la Pompe REST IN GALE GLAM-PUNK

Originaire de Seine-Saint-Denis, mené par l’intense Julien Onyx, ce “cabaret apocalyptique” à l’énergie déchaînée offre un show généreux et chaotique. Leur passage en Lozère ne laissera personne indemne !

La pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Concert at La Pompe: REST IN GALE GLAM-PUNK

Hailing from Seine-Saint-Denis, and led by the intense Julien Onyx, this ?apocalyptic cabaret? delivers a generous and chaotic show. Their visit to Lozère will leave no one unscathed!

German :

Konzertabend in La Pompe: REST IN GALE GLAM-PUNK

Dieses apokalyptische Kabarett aus Seine-Saint-Denis, angeführt von dem intensiven Julien Onyx, bietet eine großzügige und chaotische Show mit entfesselter Energie. Ihr Auftritt in Lozère wird niemanden unberührt lassen!

Italiano :

Serata concerto a La Pompe: REST IN GALE GLAM-PUNK

Proveniente da Seine-Saint-Denis e guidato dall’intenso Julien Onyx, questo « cabaret apocalittico » offre uno spettacolo generoso e caotico. La loro visita in Lozère non lascerà nessuno indenne!

Espanol :

Noche de conciertos en La Pompe: DESCANSO EN GALE GLAM-PUNK

Procedente de Seine-Saint-Denis y dirigido por el intenso Julien Onyx, este « cabaret apocalíptico » ofrece un espectáculo generoso y caótico. Su visita a Lozère no dejará a nadie indemne

