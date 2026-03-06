Concert à la Poule aux Potes groupe Fer/Vent

68 rue Pelegry Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le trio fer/vent est imprégné d’une poésie qui sort les crocs, faite de riffs incisifs par une rage explosive. Si leurs racines sont ancrées dans la noise des années 90, la formation amenée par Élisa GIGI au violon, la batterie triggée avec le korg MS20 de Vincent Concaret ou la basse fuzzée de Lucas Peleterie est résolument moderne de part l’écriture, accessible mais abrupt, les textes sont chantés en anglais et français.

68 rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com

English :

The iron/wind trio is imbued with a poetry that comes out with fangs, made of incisive riffs and explosive rage

L’événement Concert à la Poule aux Potes groupe Fer/Vent Cahors a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot