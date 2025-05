Concert à la Promenade du Limau: Sweet Spices – La Promenade du Limau Albas, 18 mai 2025 12:30, Albas.

Lot

Concert à la Promenade du Limau: Sweet Spices La Promenade du Limau 70 place de Dîme Albas Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 12:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Venez découvrir l’univers vintage, dérivé de la soul et du blues, de Sweet Spices.

Réservation souhaitée pour le repas.

.

La Promenade du Limau 70 place de Dîme

Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69

English :

Come and discover the vintage world of Sweet Spices, derived from soul and blues.

Reservations required for meals.

German :

Entdecken Sie die von Soul und Blues abgeleitete Vintage-Welt von Sweet Spices.

Reservierung für das Essen erwünscht.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo vintage di Sweet Spices, derivato dal soul e dal blues.

Per il pasto è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo vintage de Sweet Spices, derivado del soul y el blues.

Se requiere reserva para la comida.

L’événement Concert à la Promenade du Limau: Sweet Spices Albas a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot