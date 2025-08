Concert à La Rivée Les loups de Passage Rives-du-Couesnon

2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine

13 août 2025 19:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Plongez dans l’univers poétique et envoûtant des Loups de Passage lors d’un concert intimiste à La Rivée. Ce duo singulier mêle chanson française, textes originaux et musiques sensibles, entre piano, guitare et percussions. Une invitation au voyage intérieur, portée par deux voix complices et une atmosphère chaleureuse. Un moment suspendu entre émotion, création et partage. .

+33 7 57 18 38 49

