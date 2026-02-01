Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou Café-herboristerie la Ronce Rostrenen
Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou Café-herboristerie la Ronce Rostrenen vendredi 13 février 2026.
Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou
Café-herboristerie la Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez nombreux et nombreuses vendredi 13 février à 18h, au café-herboristerie la Ronce!
Anna Suignard-Bouliou vous invite à un concert a cappella de chant à écouter en breton, où gwerzioù du Trégor, Fisel et mélodies Pourlet se côtoient. De quoi vous embarquer pour une virée à travers les paysages musicaux variés de la Basse Bretagne et ses différents pays.
Entrée libre, prix au chapeau.
Org. La Ronce .
Café-herboristerie la Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou Rostrenen a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh