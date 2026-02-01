Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou Café-herboristerie la Ronce Rostrenen

Concert à la Ronce Chants à écouter en breton, Anna Suignard-Bouliou

Café-herboristerie la Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Venez nombreux et nombreuses vendredi 13 février à 18h, au café-herboristerie la Ronce!

Anna Suignard-Bouliou vous invite à un concert a cappella de chant à écouter en breton, où gwerzioù du Trégor, Fisel et mélodies Pourlet se côtoient. De quoi vous embarquer pour une virée à travers les paysages musicaux variés de la Basse Bretagne et ses différents pays.

Entrée libre, prix au chapeau.

Org. La Ronce .

