CONCERT À LA ROSÉE SALOMÉ (ÉLECTRO-RAP)

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre de notre atelier de fabrique artistique (AFA), nous avons eu le plaisir d’accueillir l’artiste émergente Salomé Manzo, rappeuse et slameuse originaire de Florac (48) lauréate du tremplin musical “Mende en scène” pour une résidence d’écriture du 07 au 09 décembre 2025, accompagnée de notre DJ résidant SK.fit à la composition.

Salomé explore les mots, entre par le rap et le slam sur les beats électroniques et synthétiques de son binôme DJ et producteur Sk.fit.À travers ce projet musical en émergence, Salomé cherche à créer un espace/temps où les questions de l’intime font résonner les interrogations et les contradictions de société.

Son univers en construction, à la fois vulnérable et rageur, militant et féministe, cherche une issue comment et pourquoi, vivre ? .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 84 66 76 10 contact@laroseedumatin.art

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English :

L’événement CONCERT À LA ROSÉE SALOMÉ (ÉLECTRO-RAP) Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien