CONCERT À LA SOURCE LA SOURCE Les Cammazes vendredi 5 septembre 2025.

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Venez passer un bon moment à La Source !

Rendez vous tous les vendredis soir du mois de Septembre à partir de 20h pour le repas sur réservation au 05.63.98.32.48

Et à partir de 21h, concert entrée libre

Ce vendredi retrouvez KAPELA (slave & Tzigane festif) .

English :

Come and have a great time at La Source!

German :

Verbringen Sie eine gute Zeit in La Source!

Italiano :

Venite a divertirvi a La Source!

Espanol :

¡Ven y pásalo en grande en La Source!

