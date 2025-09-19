CONCERT À LA SOURCE LA SOURCE Les Cammazes
Début : 2025-09-19 20:00:00
Venez passer un bon moment à La Source !
Rendez vous tous les vendredis soir du mois de Septembre à partir de 20h pour le repas sur réservation au 05.63.98.32.48
Et à partir de 21h, concert entrée libre
Ce vendredi retrouvez Sueño Latino (duo de Cumbia) .
LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48
