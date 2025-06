CONCERT A LA SOURCE MISTER LEU AND THE ACKEES LA SOURCE Les Cammazes 18 juillet 2025 20:00

Tarn

CONCERT A LA SOURCE MISTER LEU AND THE ACKEES LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Soirée musicale aux Cammazes

La Source, restaurant des Cammazes propose des soirées repas à partir de 20h et concert à partir de 21h tous les vendredis. Ce soir, retrouvez Mister Leu and the Ackees. Au programme, du reggae, du ska et du calypso.

Repas sur réservation (téléphone). .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine

Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48 lasourceauxcammazes@orange.fr

English :

Musical evening at Les Cammazes

German :

Musikalischer Abend in Cammazes

Italiano :

Serata musicale a Les Cammazes

Espanol :

Velada musical en Les Cammazes

L’événement CONCERT A LA SOURCE MISTER LEU AND THE ACKEES Les Cammazes a été mis à jour le 2025-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE