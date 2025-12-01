Concert à La Suze Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe

Concert à La Suze

Salle des Fêtes Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Hommage à Balavoine

concert du groupe HDB qui s’est produit à l’Arena de Poitiers .

Salle des Fêtes Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr

English :

Tribute to Balavoine

German :

Hommage an Balavoine

Italiano :

Omaggio a Balavoine

Espanol :

Homenaje a Balavoine

