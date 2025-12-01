Concert à La Suze Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe
Concert à La Suze Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe vendredi 12 décembre 2025.
Salle des Fêtes Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
2025-12-12
Hommage à Balavoine
concert du groupe HDB qui s’est produit à l’Arena de Poitiers .
Salle des Fêtes Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr
English :
Tribute to Balavoine
German :
Hommage an Balavoine
Italiano :
Omaggio a Balavoine
Espanol :
Homenaje a Balavoine
