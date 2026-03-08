Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud

Concert à la Vache qui Fume !

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Début : 2026-03-20

On se retrouve le vendredi 20 mars pour le concert Yvette-Sound System, rap rural et festif .

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20

