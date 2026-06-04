Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud samedi 1 août 2026.

La Chapelle-Saint-Géraud

Concert à la Vache qui Fume !

Les Quatre routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le groupe Kashkaval vous propose un concert electro, inspiré des sonorités et de chants de la péninsule balkanique. Venez profiter d’une soirée musicale chaleureuse au bar-restaurant La Vache qui Fume. .

Les Quatre routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20

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L’événement Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme