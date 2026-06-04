Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud
Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud samedi 1 août 2026.
La Chapelle-Saint-Géraud
Concert à la Vache qui Fume !
Les Quatre routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le groupe Kashkaval vous propose un concert electro, inspiré des sonorités et de chants de la péninsule balkanique. Venez profiter d’une soirée musicale chaleureuse au bar-restaurant La Vache qui Fume. .
Les Quatre routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20
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English : Concert à la Vache qui Fume !
L’événement Concert à la Vache qui Fume ! La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme