Concert à la Vache qui Fume Skivers La Chapelle-Saint-Géraud
Concert à la Vache qui Fume Skivers La Chapelle-Saint-Géraud samedi 18 avril 2026.
La Chapelle-Saint-Géraud
Concert à la Vache qui Fume Skivers
Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 22:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Ça joue vite, ça joue fort, Skivers est là pour envoyer des uppercuts sonores et faire bouger tes guiboles! Avis aux amateurs de Garage Punk! .
Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20
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English : Concert à la Vache qui Fume Skivers
L’événement Concert à la Vache qui Fume Skivers La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-04-05 par Corrèze Tourisme