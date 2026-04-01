La Chapelle-Saint-Géraud

Concert à la Vache qui Fume Skivers

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 22:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Ça joue vite, ça joue fort, Skivers est là pour envoyer des uppercuts sonores et faire bouger tes guiboles! Avis aux amateurs de Garage Punk! .

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20

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English : Concert à la Vache qui Fume Skivers

L’événement Concert à la Vache qui Fume Skivers La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-04-05 par Corrèze Tourisme