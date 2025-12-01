Concert A la venue de Noël Église saints-Pierre-et-Paul Morley

Concert A la venue de Noël

Église saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église Morley Meuse

Venez assister au concert A la venue de Noël avec Estelle Gerthoffert (orgue) et l’Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien, direction Laurent Douvre (chef adjoint de la Musique de l’Air).

L’ECPP est un Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien fondé en 2024. Issu de l’initiative de 17 musiciens en voie de professionnalisation, et étudiants au Conservatoire National de Musique Supérieur de Paris, l’ECPP a pour but de promouvoir le répertoire et la musique pour cuivres au grand public.

Au programme des œuvres de Noël, Willcocks, Mahler, Bédard, Mozart, Gabrieli, Haendel, Purcell…Tout public

Église saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église Morley 55290 Meuse Grand Est +33 6 03 19 20 18

English :

Come and enjoy the A la venue de Noël concert with Estelle Gerthoffert (organ) and the Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien, conducted by Laurent Douvre (deputy conductor of the Musique de l’Air).

The ECPP is an Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien founded in 2024. The brainchild of 17 aspiring professional musicians and students at the Conservatoire National de Musique Supérieur de Paris, ECPP aims to promote the brass repertoire and music to the general public.

On the program: works by Noël, Willcocks, Mahler, Bédard, Mozart, Gabrieli, Haendel, Purcell…

German :

Besuchen Sie das Konzert A la venue de Noël mit Estelle Gerthoffert (Orgel) und dem Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien unter der Leitung von Laurent Douvre (stellvertretender Leiter der Musique de l’Air).

Das ECPP ist ein Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien, das 2024 gegründet wurde. Das ECPP entstand aus der Initiative von 17 Musikern, die sich auf dem Weg zur Professionalisierung befanden und am Conservatoire National de Musique Supérieur de Paris studierten, und hat sich zum Ziel gesetzt, das Repertoire und die Musik für Blechbläser einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Auf dem Programm stehen Werke von Noël, Willcocks, Mahler, Bédard, Mozart, Gabrieli, Händel, Purcell…

Italiano :

Venite a godervi il concerto A la venue de Noël con Estelle Gerthoffert (organo) e l’Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien, diretto da Laurent Douvre (vice-direttore della Musique de l’Air).

L’ECPP è un ensemble di ottoni e percussioni fondato a Parigi nel 2024. Nato da un’idea di 17 aspiranti musicisti professionisti che studiano al Conservatorio Nazionale di Musica Superiore di Parigi, l’ECPP mira a promuovere il repertorio e la musica degli ottoni a un pubblico più ampio.

In programma: opere di Noël, Willcocks, Mahler, Bédard, Mozart, Gabrieli, Haendel, Purcell…

Espanol :

Venga a disfrutar del concierto A la venue de Noël con Estelle Gerthoffert (órgano) y el Ensemble de Cuivres et Percussions Parisien, dirigido por Laurent Douvre (director adjunto de la Musique de l’Air).

El ECPP es un conjunto de metales y percusión fundado en París en 2024. Creado por 17 aspirantes a músicos profesionales que estudian en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, el ECPP tiene como objetivo promover el repertorio y la música de metales entre un público más amplio.

En el programa: obras de Noël, Willcocks, Mahler, Bédard, Mozart, Gabrieli, Haendel, Purcell…

