Concert à la Villa Lemanska Villa Lemanska Baccarat samedi 26 juillet 2025.

Villa Lemanska 21 Rue du Parc Baccarat Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-07-26 17:00:00

2025-07-26

2025-07-26

Dans le cadre de l'exposition contemporaine d'Emmanuel Perrin, l'association Lumières organise, le samedi 26 juillet, un concert gratuit proposé par Jean-Michel Rey (pour les enfants) à 17h et une soirée chanson française avec le groupe Topic (tout public), à la Villa Lemanska. Gratuit.Tout public

English :

As part of the contemporary exhibition by Emmanuel Perrin, the Lumières association is organizing a free concert by Jean-Michel Rey (for children) at 5pm on Saturday July 26, and an evening of French chanson with the group Topic (all ages), at Villa Lemanska. Free admission.

German :

Im Rahmen der zeitgenössischen Ausstellung von Emmanuel Perrin organisiert der Verein Lumières am Samstag, den 26. Juli, in der Villa Lemanska ein kostenloses Konzert von Jean-Michel Rey (für Kinder) um 17 Uhr und einen französischen Chansonabend mit der Gruppe Topic (für jedes Publikum). Kostenlos.

Italiano :

Nell'ambito della mostra contemporanea di Emmanuel Perrin, l'associazione Lumières organizza sabato 26 luglio, alle 17.00, un concerto gratuito di Jean-Michel Rey (per i bambini) e una serata di chanson francese con il gruppo Topic (per il pubblico), presso Villa Lemanska. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco de la exposición contemporánea de Emmanuel Perrin, la asociación Lumières organiza un concierto gratuito de Jean-Michel Rey (para niños) el sábado 26 de julio a las 17:00 h, y una velada de chanson francesa con el grupo Topic (para el público en general), en la Villa Lemanska. Entrada gratuita.

