Concert à la Vinoguette du Château de la Grave Bourg
Concert à la Vinoguette du Château de la Grave Bourg vendredi 20 mars 2026.
Concert à la Vinoguette du Château de la Grave
La Grave Bourg Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Assistez au concert de Alexandre Charles, chanteur et musicien français aux influences rock, jazz et soul. Son spectacle s’intitule La bande son des paysages traversés d’ici et d’ailleurs .
Pendant le concert, des planches (classiques et végétariennes) vous seront proposées avec un verre de vin du Château de La Grave. .
La Grave Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 41 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert à la Vinoguette du Château de la Grave
L’événement Concert à la Vinoguette du Château de la Grave Bourg a été mis à jour le 2026-03-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme