Concert à la Vinoguette du Château de la Grave Bourg

Concert à la Vinoguette du Château de la Grave

La Grave Bourg Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Assistez au concert de Alexandre Charles, chanteur et musicien français aux influences rock, jazz et soul. Son spectacle s’intitule La bande son des paysages traversés d’ici et d’ailleurs .

Pendant le concert, des planches (classiques et végétariennes) vous seront proposées avec un verre de vin du Château de La Grave. .

La Grave Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 41 49

