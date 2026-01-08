Concert A la volée La Lune Rousse Saint-Voir

Concert A la volée

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le duo À la Volée est né de la rencontre musicale de Fred et Marion. Le violon, l’accordéon

et les voix se mêlent pour vous emmener sur les routes des oiseaux migrateurs d’Europe.

Possibilité de casse-croûte sur réservation.

.

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The À la Volée duo was born from the musical encounter between Fred and Marion. Violin, accordion

and voices combine to take you on a tour of Europe’s migratory birds.

Snacks available on reservation.

L’événement Concert A la volée Saint-Voir a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire