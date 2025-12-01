Concert à l’abbaye Arcis-le-Ponsart
Concert à l’abbaye Arcis-le-Ponsart dimanche 14 décembre 2025.
Concert à l’abbaye
Eglise Abbaye du Val d’IGNY Arcis-le-Ponsart Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Tout public
3 musiciens viennent vous faire profiter de leur talent et vous faire écouter de très belles symphonies. .
Eglise Abbaye du Val d’IGNY Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est +33 3 26 05 96 70
English : Concert à l’abbaye
L’événement Concert à l’abbaye Arcis-le-Ponsart a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne