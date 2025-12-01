Concert à l’abbaye

Eglise Abbaye du Val d’IGNY Arcis-le-Ponsart Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

3 musiciens viennent vous faire profiter de leur talent et vous faire écouter de très belles symphonies. .

Eglise Abbaye du Val d’IGNY Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est +33 3 26 05 96 70

English : Concert à l’abbaye

L’événement Concert à l’abbaye Arcis-le-Ponsart a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne