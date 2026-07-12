Informations pratiques

Lachalade

Concert à L’Abbaye de Lachalade

Lachalade Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Laissez-vous porter par la magie des voix dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de La Chalade. L’ensemble vocal Pause Musicale vous invite à partager un moment de douceur et d’émotion au sein de l’un des joyaux patrimoniaux de l’Argonne.

Entre harmonie des chants et beauté des lieux, ce concert promet une expérience unique où musique et patrimoine se rencontrent pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’Abbaye de La Chalade sous un autre regard et de profiter d’un après-midi culturel dans une ambiance conviviale.Tout public

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Lachalade 55120 Meuse Grand Est escapad55.pausemusicale@gmail.com

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English :

Let yourself be swept away by the magic of the voices in the exceptional setting of La Chalade Abbey. The vocal ensemble Pause Musicale invites you to share a moment of serenity and emotion within one of the Argonne region’s heritage gems.

With the harmony of the singing and the beauty of the setting, this concert promises a unique experience where music and heritage come together to delight visitors. A wonderful opportunity to discover or rediscover La Chalade Abbey from a new perspective and enjoy a cultural afternoon in a friendly atmosphere.

L’événement Concert à L’Abbaye de Lachalade Lachalade a été mis à jour le 2026-07-13 par OT DU PAYS D’ARGONNE