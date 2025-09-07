Concert à l’Abbaye Église abbatiale de Pontigny Pontigny
Concert à l’Abbaye
Église abbatiale de Pontigny Avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne
Début : 2025-09-07 16:30:00
Les Chefs d’œuvres de la musique de chambre
Quintette à cordes de Mozart
Quatuor à cordes de Debussy
Sextuor à cordes de Brahms
Par Régis Pasquier et ses invités .
Église abbatiale de Pontigny Avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayepontigny.com
