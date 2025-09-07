Concert à l’Abbaye Église abbatiale de Pontigny Pontigny

Concert à l’Abbaye

Église abbatiale de Pontigny Avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne

Début : 2025-09-07 16:30:00
Les Chefs d’œuvres de la musique de chambre

Quintette à cordes de Mozart
Quatuor à cordes de Debussy
Sextuor à cordes de Brahms

Par Régis Pasquier et ses invités   .

Église abbatiale de Pontigny Avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lesamis@abbayepontigny.com

