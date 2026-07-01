Informations pratiques

Oupia

CONCERT À L’AFFENAGE CÔTÉ JAZZ

1 Bis Rue du Boulodrome Oupia Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

L’Affenage vous invite à une soirée jazz conviviale autour des plus belles mélodies de Django Reinhardt et des grands classiques du jazz et du swing des années 1920 à 1950. Amélie Barthe (chant), Arthur Anelli et Symon Savignoni (guitares) revisiteront ce répertoire avec des textes originaux.

L’Affenage vous donne rendez-vous côté Jazz pour une soirée placée sous le signe du swing, de la convivialité et de la gourmandise.

À partir de 19h, profitez d’un accueil chaleureux avant de vous laisser porter par les notes apéritives dès 19h30. À 20h, la buvette et les assiettes tapas vous permettront de partager un moment gourmand, avant le concert à 21h.

Sur scène, Amélie Barthe au chant, accompagnée des guitaristes Arthur Anelli et Symon Savignoni, vous invitent à redécouvrir l’univers de Django Reinhardt. Entre compositions revisitées avec des textes originaux et pépites du jazz et du swing des années 1920 à 1950, ce trio promet un voyage musical empreint d’émotion, de virtuosité et de bonne humeur.

Programme

19h Accueil

19h30 Notes apéritives

20h Buvette (Bar à vins & jus de fruits) & assiettes de tapas

21h Concert .

1 Bis Rue du Boulodrome Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 6 80 47 46 78

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English :

L’Affenage invites you to a lively jazz evening featuring the most beautiful melodies of Django Reinhardt and the great jazz and swing classics from the 1920s to the 1950s. Amélie Barthe (vocals), Arthur Anelli, and Symon Savignoni (guitars) will reinterpret this repertoire with original lyrics.

L’événement CONCERT À L’AFFENAGE CÔTÉ JAZZ Oupia a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC