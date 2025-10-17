Concert à l’Amassada Villeneuve

Concert à l’Amassada Villeneuve vendredi 17 octobre 2025.

10 Boulevard Cardalhac Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-17
Variété française avec Howling Ducks.
10 Boulevard Cardalhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 19 46 

English :

French variety with Howling Ducks.

German :

Französische Varietät mit Howling Ducks.

Italiano :

Varietà francese con anatre urlanti.

Espanol :

Variedad francesa con patos aulladores.

L’événement Concert à l’Amassada Villeneuve a été mis à jour le 2025-10-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)