Concert à l’Amassada Villeneuve vendredi 17 octobre 2025.
Concert à l’Amassada
10 Boulevard Cardalhac Villeneuve Aveyron
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Variété française avec Howling Ducks.
10 Boulevard Cardalhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 19 46
English :
French variety with Howling Ducks.
German :
Französische Varietät mit Howling Ducks.
Italiano :
Varietà francese con anatre urlanti.
Espanol :
Variedad francesa con patos aulladores.
L’événement Concert à l’Amassada Villeneuve a été mis à jour le 2025-10-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)