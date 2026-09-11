Concert à l’ancien cinéma Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Concert à l’ancien cinéma

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Organisé par l’Association Anthroposcène

Ouverture des portes à partir de 19h30

Bar et restauration sur place

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Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70

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English :

Organized by Association Anthroposcène

Doors open at 7:30 pm

Bar and catering on site

L’événement Concert à l’ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique