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AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Concert à l’ancien cinéma Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

samedi 12 décembre 2026 · Ancien cinéma · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Ancien cinéma
Adresse
19 Grande Rue
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Mortagne-sur-Gironde

Concert à l’ancien cinéma

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Organisé par l’Association Anthroposcène
Ouverture des portes à partir de 19h30
Bar et restauration sur place
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Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70 

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English :

Organized by Association Anthroposcène
Doors open at 7:30 pm
Bar and catering on site

L’événement Concert à l’ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique

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