Concert à l’ancien cinéma Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde
samedi 12 décembre 2026 · Ancien cinéma · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Concert à l’ancien cinéma
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Organisé par l’Association Anthroposcène
Ouverture des portes à partir de 19h30
Bar et restauration sur place
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Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70
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English :
Organized by Association Anthroposcène
Doors open at 7:30 pm
Bar and catering on site
L’événement Concert à l’ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique
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