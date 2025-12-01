Concert à Langy Langy

Concert à Langy Langy samedi 13 décembre 2025.

Concert à Langy

Eglise Langy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Organisé par l’association LANGIUS.
  .

Eglise Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 10 10  christian.fritz0412@orange.fr

English :

Organized by the LANGIUS association.

L’événement Concert à Langy Langy a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire