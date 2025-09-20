Concert à Laon : « Appassionata » Cathédrale Notre-Dame de Laon Laon

Concert à Laon : « Appassionata » Samedi 20 septembre, 17h00 Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Accès gratuit (le concert aura lieu dans la chapelle des Fonts de la cathédrale)

Le Conservatoire du Pays de Laon vous propose ce concert en compagnie de l’association Appassionata, un ensemble amateur évoluant entre musique baroque et classique XVIIIe…

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Construite de 1150 à 1230 environ, elle constitue l’un des édifices les plus remarquables du premier gothique. Son chœur très allongé à chevet plat et les 5 tours confèrent à l’ensemble une silhouette très caractéristique. Ses sculptures et ses vitraux sont particulièrement remarquables.

Association Appassionata