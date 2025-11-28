Concert à Laon avec Kery James Laon

Concert à Laon avec Kery James Laon vendredi 28 novembre 2025.

Concert à Laon avec Kery James

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 8 – 8 –

8

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Une nouvelle tournée acoustique intitulée « R(résistance)A(amour)P(poésie) » !

Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scènes au clavier et aux percussions, Kery James se dévoilera sans artifice dans une ambiance intimiste au service de sa plume et de sa voix profonde dont la poésie, le talent, la pertinence et la puissance émotionnelle du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical.

Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates son fervent public en habitant la scène avec son indéniable charisme.

Et en première partie, retrouvez Ismaël Metis !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h ! (durée 1h15) 8 .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

A new acoustic tour entitled « R(résistance)A(amour)P(poésie) »!

German :

Eine neue Akustiktour mit dem Titel « R(Widerstand)A(Liebe)P(Poesie) »!

Italiano :

Un nuovo tour acustico intitolato « R(résistance)A(amour)P(poésie) »!

Espanol :

¡Una nueva gira acústica titulada « R(résistance)A(amour)P(poésie) »!

L’événement Concert à Laon avec Kery James Laon a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon