Concert à Laon : « Axiome Quartet » Samedi 20 septembre, 16h00 Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Aisne
Accès gratuit (concert donné en extérieur dans la cour du Petit-Saint-Vincent)
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Un quartet jazz sous haute influence de l’époque Miles / Hancock !
Un concert proposé par le Conservatoire du Pays de Laon…
Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon 1 Rue Saint-Martin 02000 LAON Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Axiome Quartet