Concert à Laon : « Axiome Quartet » Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Laon

Concert à Laon : « Axiome Quartet » Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Laon samedi 20 septembre 2025.

Concert à Laon : « Axiome Quartet » Samedi 20 septembre, 16h00 Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Aisne

Accès gratuit (concert donné en extérieur dans la cour du Petit-Saint-Vincent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Un quartet jazz sous haute influence de l’époque Miles / Hancock !

Un concert proposé par le Conservatoire du Pays de Laon…

Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon 1 Rue Saint-Martin 02000 LAON Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France 07881968 https://www.lesmetiersdartdepicardie.com https://www.facebook.com/lamaisondesmetiersdartlaon Hôtel du Petit-Saint-Vincent Laon ville haute

Un quartet jazz sous haute influence de l’époque Miles / Hancock !

Axiome Quartet