Concert à Laon Échos du petit sorcier Laon

Concert à Laon Échos du petit sorcier

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:15:00

Date(s) :

2026-02-21

Un concert hommage aux plus belles musiques de toute la saga cinématographique Harry Potter composées par John Williams, Nicolas Hopper, Patrick Doyle et Alexandre Desplat. Ce spectacle saura faire rêver petits et grands à travers des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde.

Les musiciens vous feront vibrer à travers ce concert participatif, vivant et rythmé !

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h40)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

A tribute concert to the finest music from the Harry Potter film saga, composed by John Williams, Nicolas Hopper, Patrick Doyle and Alexandre Desplat. This show is sure to delight young and old alike, with melodies and sounds retracing the major stages in the life of the world’s most famous young wizard.

The musicians will thrill you with this lively and rhythmic concert!

See you at MAL’s Théâtre Guy-Sabatier at 8:30pm! (duration: 1h40)

German :

Eine Hommage an die schönste Musik aus der gesamten Harry-Potter-Filmsaga, komponiert von John Williams, Nicolas Hopper, Patrick Doyle und Alexandre Desplat. Diese Show wird Jung und Alt mit Melodien und Klängen begeistern, die die wichtigsten Etappen im Leben des berühmtesten jungen Zauberers der Welt nachzeichnen.

Die Musiker werden Sie durch dieses lebendige und rhythmische Mitmachkonzert begeistern!

Wir treffen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1 Stunde 40 Minuten)

Italiano :

Un concerto tributo alle più belle musiche della saga cinematografica di Harry Potter, composte da John Williams, Nicolas Hopper, Patrick Doyle e Alexandre Desplat. Questo spettacolo incanterà grandi e piccini con melodie e suoni che ripercorrono le tappe principali della vita del giovane mago più famoso del mondo.

I musicisti vi entusiasmeranno con questo concerto vivace, ritmico e partecipativo!

Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier al MAL alle 20.30! (durata: 1 ora e 40 minuti)

Espanol :

Un concierto homenaje a la mejor música de la saga cinematográfica de Harry Potter, compuesta por John Williams, Nicolas Hopper, Patrick Doyle y Alexandre Desplat. Este espectáculo hará las delicias de grandes y pequeños con melodías y sonidos que recorren las principales etapas de la vida del joven mago más famoso del mundo.

Los músicos le entusiasmarán con este concierto animado, rítmico y participativo

Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1 hora 40 minutos)

