Concert à Laon François Guernier Laon

Concert à Laon François Guernier

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 21:45:00

Date(s) :

2025-11-04

Depuis de nombreuses années, François Guernier sillonne les routes de France avec différents projets musicaux; de ses différentes rencontres et expériences, il a constitué un carnet de chansons qui lui sont chères, d’Aznavour à Renaud, de Bashung à Nino Ferrer (…), auxquelles viennent s’ajouter des textes d’auteurs plus confidentiels et des compositions personnelles.

Ce nouveau spectacle est un voyage musical dans lequel il nous emmène à l’aide de sa guitare, dans une interprétation tendrement folk et intimiste.

RV au théâtre Raymond-Lefèvre de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

For many years now, François Guernier has been touring France with a variety of musical projects; from his various encounters and experiences, he has built up a notebook of songs that are dear to him, from Aznavour to Renaud, from Bashung to Nino Ferrer (…), to which are added texts by more confidential authors and personal compositions.

This new show is a musical voyage in which he takes us on a tenderly folk and intimate interpretation, with the help of his guitar.

See you at the Théâtre Raymond-Lefèvre at the MAL at 8:30pm! (duration: 1h15)

German :

Seit vielen Jahren reist François Guernier mit verschiedenen musikalischen Projekten durch Frankreich. Aus seinen Begegnungen und Erfahrungen hat er ein Heft mit Liedern zusammengestellt, die ihm am Herzen liegen, von Aznavour bis Renaud, von Bashung bis Nino Ferrer (…), zu denen er auch Texte von vertraulicheren Autoren und eigene Kompositionen hinzufügt.

Seine neue Show ist eine musikalische Reise, auf die er uns mit Hilfe seiner Gitarre in einer zärtlich-folkigen und intimen Interpretation mitnimmt.

Wir sehen uns im Raymond-Lefèvre-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1h15)

Italiano :

Da molti anni François Guernier è in tournée in Francia con diversi progetti musicali. Attraverso i suoi incontri e le sue esperienze, ha costruito un repertorio di canzoni che gli stanno a cuore, da Aznavour a Renaud, da Bashung a Nino Ferrer (…), oltre a brani di autori meno noti e a composizioni proprie.

Questo nuovo spettacolo è un viaggio musicale in cui ci accompagna in un’interpretazione teneramente folk e intima, con l’aiuto della sua chitarra.

Ci vediamo al Théâtre Raymond-Lefèvre al MAL alle 20.30! (durata: 1h15)

Espanol :

Desde hace muchos años, François Guernier recorre Francia con diversos proyectos musicales. A través de sus diversos encuentros y experiencias, ha construido un repertorio de canciones que le son cercanas, de Aznavour a Renaud, de Bashung a Nino Ferrer (…), así como canciones de autores menos conocidos y composiciones propias.

Este nuevo espectáculo es un viaje musical en el que nos lleva a una interpretación tiernamente folk e intimista, con la ayuda de su guitarra.

¡Nos vemos en el Théâtre Raymond-Lefèvre del MAL a las 20.30 h! (duración: 1h15)

L’événement Concert à Laon François Guernier Laon a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays de Laon