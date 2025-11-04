Concert à Laon « François Guernier » Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 –

3.5

Tarif réduit enfant

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 21:45:00

2025-11-04

Depuis de nombreuses années, François Guernier sillonne les routes de France avec différents projets musicaux; de ses différentes rencontres et expériences, il a constitué un carnet de chansons qui lui sont chères, d’Aznavour à Renaud, de Bashung à Nino Ferrer (…), auxquelles viennent s’ajouter des textes d’auteurs plus confidentiels et des compositions personnelles.

Ce nouveau spectacle, « Carnet de chanson », est un voyage musical dans lequel il nous emmène à l’aide de sa guitare, dans une interprétation tendrement folk et intimiste.

RV au théâtre Raymond-Lefèvre de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15) 3.5 .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

