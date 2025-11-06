Concert à Laon Je ne serais pas arrivée là, si…. Laon

Concert à Laon Je ne serais pas arrivée là, si….

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Je ne serais pas arrivée là si… Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse.

Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?

Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30)

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

I wouldn’t have got here if… A few innocuous words that raise a dizzying question.

What has made me, defeated me, marked me, upset me and sculpted me? What chance, what encounter, what accident, perhaps even what revolt, has shaped my life?

A leading reporter for Le Monde, Annick Cojean put this question to some thirty inspiring women, including Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes and Amélie Nothomb. Under the direction of Judith Henry, the two actresses take up the words of these women, those who question and those who answer. In the form of a conversation, they bring universal words to life.

See you at the Théâtre Guy-Sabatier of the MAL at 8:30pm! (duration: 1h30)

German :

Ich wäre nicht hierher gekommen, wenn … Ein paar harmlose Worte, die eine schwindelerregende Frage aufwerfen.

Was hat mich gemacht, besiegt, geprägt, erschüttert und geformt? Welcher Zufall, welche Begegnung, welcher Unfall, vielleicht auch welche Revolte haben mein Leben bestimmt?

Annick Cojean, die als Reporterin für Le Monde tätig war, stellte diese Frage rund dreißig inspirierenden Frauen wie Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes oder Amélie Nothomb. Unter der Regie von Judith Henry greifen die beiden Schauspielerinnen die Worte dieser Frauen auf, die fragenden und die antwortenden. Sie erwecken die universellen Worte in Form eines Gesprächs zum Leben.

Wir sehen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1,5 Stunden)

Italiano :

Non sarei arrivato qui se… Poche parole innocue che sollevano una domanda vertiginosa.

Che cosa mi ha creato, sconfitto, segnato, sconvolto e scolpito? Quale caso, quale incontro, quale incidente, forse anche quale ribellione, ha plasmato la mia vita?

Giornalista di punta di Le Monde, Annick Cojean ha posto questa domanda a una trentina di donne ispirate, tra cui Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes e Amélie Nothomb. Sotto la direzione di Judith Henry, le due attrici riprendono le parole di queste donne, quelle che pongono domande e quelle che rispondono. Danno vita a parole universali sotto forma di conversazione.

Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier al MAL alle 20.30! (durata: 1h30)

Espanol :

No habría llegado aquí si… Unas palabras inofensivas que plantean una pregunta vertiginosa.

¿Qué fue lo que me hizo, me venció, me marcó, me trastornó y me esculpió? ¿Qué casualidad, qué encuentro, qué accidente, quizás incluso qué rebelión, ha dado forma a mi vida?

Annick Cojean, destacada reportera de Le Monde, planteó esta pregunta a una treintena de mujeres inspiradoras, entre ellas Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes y Amélie Nothomb. Bajo la dirección de Judith Henry, las dos actrices retoman las palabras de estas mujeres, las que preguntan y las que responden. Dan vida a palabras universales en forma de conversación.

Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1h30)

